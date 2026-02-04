Νέο βίντεο λίγο μετά την αρπαγή του Μανώλη στη Νέα Πέραμο, οι εκτελεστές του 27χρονου πέρασαν δίπλα από περιπολικό
Νέο βίντεο λίγο μετά την αρπαγή του Μανώλη στη Νέα Πέραμο, οι εκτελεστές του 27χρονου πέρασαν δίπλα από περιπολικό

Δείτε νέο βίντεο λίγα λεπτά μετά την αρπάγη του Μανώλη στη Νέα Πέραμο

Κώστας Στάμου
Τα κομμάτια του «παζλ» γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να συμπληρώσουν οι Αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προκειμένου να βρουν αφενός το κίνητρο της εκτέλεσης και αφετέρου ποιοι ήταν οι φυσικοί αυτουργοί που εκτέλεσαν το συμβόλαιο θανάτου τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στα χέρια τους έχουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει την πορεία του μπλέ, κλεμμένου ΙΧ με το οποίο οι δράστες άρπαξαν το θύμα τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το όχημα των εκτελεστών να κινείται επί της οδού Κυπραίου, με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό, σε απόσταση 900 μέτρων από το σπίτι του 27χρονου.

Το αυτοκίνητο των απαγωγέων του 27χρονου στην Ελευσίνα

Στο πλάνο φαίνεται να προπορεύεται ένα λευκό όχημα ενώ οι δράστες πέρασαν δίπλα από περιπολικό το οποίο την ίδια ώρα κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και περνά ακριβώς δίπλα από το μπλε ΙΧ των δραστών.

Το ρολόι γράφει 2.05 και μόλις 2 λεπτά πριν οι εκτελεστές έχουν βάλει με τη βία το θύμα μέσα στο αμάξι και έχουν περάσει από τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, έναν από τους πλέον κεντρικούς δρόμους της Ελευσίνας.
