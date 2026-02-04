Ρομά εισέβαλε σε σπίτι 72χρονου στα Μέγαρα, τον βασάνισε με σίδερο και φαλτσέτα για να πάρει 5.000 ευρώ, το θύμα κατέληξε μήνες μετά
Ρομά εισέβαλε σε σπίτι 72χρονου στα Μέγαρα, τον βασάνισε με σίδερο και φαλτσέτα για να πάρει 5.000 ευρώ, το θύμα κατέληξε μήνες μετά

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί από τη σύζυγό του στο υπνοδωμάτιο, αναίσθητος και αιμόφυρτος, με εμφανή τραύματα στον λαιμό από φαλτσέτα και από σίδερο στο κεφάλι

Στην εξιχνίαση της άγριας ληστείας που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο σε βάρος ενός 72χρονου στα Μέγαρα και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και, εν τέλει, τον θάνατο του, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί από τη σύζυγό του στο υπνοδωμάτιο, αναίσθητος και αιμόφυρτος, με εμφανή τραύματα στον λαιμό από φαλτσέτα και από σίδερο στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου χειρουργήθηκε, και νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ για 51 ημέρες. Πήρε εξιτήριο στις 24 Οκτωβρίου 2025 και τρεις ημέρες μετά απεβίωσε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., δράστης του εγκλήματος είναι ένας 21χρονος Ρομά,  ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Όπως παραδέχθηκε κυνικά στους αστυνομικούς, εισέβαλε στο σπίτι του 72χρονου, τον χτύπησε (σε σημείο βασανισμού) και άρπαξε περίπου 5.000 ευρώ.

Η απανθρωπιά του δράστη αποδεικνύεται και από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στο θύμα κατά την οποία, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε οπή διαμέτρου περίπου οκτώ χιλιοστών στην δεξιά μέση πλάγια τραχηλική χώρα, πιθανόν από νύσσον τέμνον όργανο και τραύματα πιθανόν από νύσσον τέμνον όργανο στην αριστερή μέση πλάγια τραχηλική χώρα, ενώ προκύπτει ότι υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις συμβατές με βασανισμό.

Επισημαίνεται ότι, ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με άλλο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.
