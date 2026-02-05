Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
«Όλα & κάτι παραπάνω» για καθημερινές στιγμές γεμάτες γεύση και ποιότητα στο τραπέζι μας
Εδώ και δεκαετίες η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας μετατρέποντας τις καθημερινές αγορές σε μια ολοκληρωμένη καταναλωτική εμπειρία.
Τι είναι αυτό που έχει πραγματικά σημασία όταν μιλάμε για τα καθημερινά μας ψώνια; Να μπορούμε να βρίσκουμε εύκολα όλα αυτά που χρειαζόμαστε, να νιώθουμε σιγουριά για την ποιότητα και να μην ξοδεύουμε άσκοπα χρόνο και χρήματα. Θέλουμε ένα κατάστημα που να μας διευκολύνει, είτε ετοιμάζουμε ένα γρήγορο γεύμα είτε στρώνουμε ένα πλούσιο τραπέζι για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Η αγάπη για το καλό φαγητό μας ενώνει όλους, γιατί το καλό φαγητό είναι μέρος της ζωής μας, της ρουτίνας μας και των στιγμών που μας φέρνουν πιο κοντά.
Όλα αυτά βρίσκονται στην καρδιά της φιλοσοφίας της ΑΒ Βασιλόπουλος, της εταιρείας που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τα ελληνικά νοικοκυριά. Με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσοχή στις σύγχρονες ανάγκες, η ΑΒ επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα και στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται μέρα με τη μέρα. Μέσα από ένα εκτενές δίκτυο άνω των 600 καταστημάτων σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα, αλλά και με το ΑΒ Eshop να συμπληρώνει την εμπειρία, φροντίζει να κάνει τις αγορές πιο εύκολες, άνετες και ανθρώπινες.
Η φροντίδα στην πράξη
Τι σημαίνει όμως «Όλα & κάτι παραπάνω»; Σημαίνει ότι η ΑΒ καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μας με έμφαση στην ποιότητα, την επιλεγμένη ποικιλία, τα προνόμια και τις μεγάλες προσφορές, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά. Το «κάτι παραπάνω» είναι η φροντίδα στην πράξη, οι ουσιαστικές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, οι επιλογές που εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν πραγματική αξία. Είναι η σκέψη πίσω από κάθε προϊόν, κάθε υπηρεσία και κάθε εμπειρία, είτε μιλάμε για αγορές στο κατάστημα είτε online.
Το «κάτι παραπάνω» αποτυπώνεται και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η εταιρεία με τους καταναλωτές. Γιατί η εμπειρία αγορών δεν περιορίζεται στο ράφι· αφορά το πώς νιώθουμε όταν ψωνίζουμε και το κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε σε έναν σταθερό σύμμαχο της καθημερινότητάς μας.
Εκεί που η ποιότητα έχει σταθερή αξία
Η φιλοσοφία «Όλα & κάτι παραπάνω» αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην ποικιλία και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν κάθε τμήμα των καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος. Στο τμήμα των Τυριών, η πλούσια γκάμα επιλογών καλύπτει κάθε τραπέζι και κάθε γευστική προτίμηση, ενώ στη «Λαϊκή μας», εκτός από φρέσκα φρούτα και λαχανικά ημέρας, βρίσκουμε και πρακτικές λύσεις, όπως έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες. Στο Κρεοπωλείο, η ΑΒ προσφέρει επιλεγμένα κρέατα τόσο από ελληνικές φάρμες όσο και εισαγωγής, ενώ στο Κελάρι ξεχωρίζουν εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία, που συμπληρώνουν ιδανικά κάθε περίσταση.
Ιδιαίτερη θέση έχουν και οι σειρές ιδιωτικής ετικέτας υψηλής ποιότητας, όπως η Nature’s Promise, που προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, με καθαρά συστατικά, καλύπτοντας σύγχρονες διατροφικές ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση, και «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γη» με εκλεκτά προϊόντα από φημισμένες περιοχές της χώρας, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, ντόπιες πρώτες ύλες και σεβασμό στις ρίζες μας. Οι σειρές αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνες επιλογές και στήριξη της ελληνικής παραγωγής.
Παράλληλα, τα αποκλειστικά προϊόντα και οι συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές, όπως το Βοδινό Νιτσιάκος, το χοιρινό Φάρμα Μητσόπουλος ή τα τυριά Αμφιλοχίας Γη και Συνεταιρισμού Ανωγείων, ενισχύουν τον δεσμό με την τοπική γη και αναδεικνύουν την αυθεντικότητα των πρώτων υλών.
Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα μοναδικά προνόμια ΑΒ Plus, που προσφέρουν επιπλέον αξία και ουσιαστικά οφέλη στους καταναλωτές.
Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει είναι η εμπειρία: η σιγουριά ότι το καλό φαγητό και η φροντίδα βρίσκουν τη θέση τους στην καθημερινότητά μας, χωρίς κόπο και χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Είναι η αίσθηση ότι, σε κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή γύρω από το τραπέζι, υπάρχει ένας σταθερός σύμμαχος που καταλαβαίνει τις ανάγκες μας και μας διευκολύνει ουσιαστικά. Γιατί αξίζει να επιλέγουμε καθημερινά λύσεις που κάνουν τη ζωή πιο απλή, πιο άνετη και πιο απολαυστική - να επιλέγουμε «Όλα & κάτι παραπάνω».
