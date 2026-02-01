Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα επιδείνωσης του καιρού, επτά περιοχές σε red code και «βροχή» από 112

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Ημαθίας & #Πιερίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ @EMY_HNMS 🔗 https://t.co/o5xlGjPmWA



⛈️ Κακοκαιρία προβλέπεται αύριο Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες



❗️Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και… pic.twitter.com/BR7TPOLrvP — Civil Protection GR (@CivPro_GR) January 31, 2026

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.Λόγω της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.