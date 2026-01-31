Ανακοίνωση Βιολάντα: Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια

Η εταιρεία απευθύνει έκκληση για σεβασμό τόσο στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν όσο και στην αλήθεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπευθυνότητας στη δημόσια συζήτηση