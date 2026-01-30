Δήμος Τρικκαίων για την πυρκαγιά στη Βιολάντα: Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις Αρχές παρέχοντας κάθε στοιχείο

O δήμος Τρικκαίων θεωρεί αυτονόητο ότι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές ωστόσο δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις επί του θέματος