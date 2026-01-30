Σε Θεσσαλονίκη και Πιερία οι πρώτες κηδείες των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, ράγισαν καρδιές στην Τούμπα

Σε σταθερή κατάσταση στο «Παπαγεωργίου» οι δύο τραυματίες

Οι σοροί των επτά νέων έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με C-130 που απογειώθηκε από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.Λίγο πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους, τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε καθένα από τα επτά φέρετρα.Την ίδια ώρα, σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου.Οι τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος Μάριος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.Οι δύο νέοι ταξίδεψαν το πρωί από τη Ρουμανία με το ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στοΑντίθετα στη Ρουμανία παρέμεινεοπαδός του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος μετά τον εντοπισμό του οιδήματος στον αυχένα το βράδυ της Τετάρτης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και δεν μπορεί ακόμα να ταξιδέψει με αεροπλάνο.Πρώτος από το νοσοκομείο Τιμισοάρα βγήκε ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης όπου και τον παρέλαβε το αεροσκάφος τουγια να τον μεταφέρει πίσω στην Ελλάδα.Στο νοσοκομείο είχε σπεύσει και ο πατέρας του παιδιού ο οποίος εμφανώς συγκινημένος είπε: «έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».Λίγο μετά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ρουμανίας και ο 28χρονος Μάριος, ο οποίος έφθασε κι αυτός στο αεροδρόμιο με ασθενοφόρο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.