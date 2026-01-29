H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Το protothema στο Εθνικό Αστεροσκοπείο: Οι «κόκκινες» περιοχές στην Αττική που μπορούν να πλημμυρίσουν στην επόμενη νεροποντή
Η εκπομπή Direct βρέθηκε στην επιχειρησιακή μονάδα Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνομίλησε με τον διευθυντή Ερευνών Χάρη Κοντοέ – Τι δείχνουν οι επιστημονικοί χάρτες για τις πιο ευάλωτες γειτονιές της Αττικής
Στην επιχειρησιακή μονάδα Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών φιλοξενήθηκε η εκπομπή Direct του protothema.gr με τον Γιώργο Ευγενίδη, προκειμένου να παρουσιαστούν τα ευρήματα των μελετών που αποτυπώνουν, γειτονιά-γειτονιά, τις περιοχές της Αττικής με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Χάρης Κοντοές, μίλησε για τα δεδομένα και τις αδυναμίες του συστήματος δείχνοντας χάρτες με τα «κόκκινα» σημεία που απαιτούν άμεση παρέμβαση.
Όπως εξήγησε, η Αττική δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα νέου τύπου, τα οποία εμφανίζονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση. Το Αστεροσκοπείο έχει χαρτογραφήσει τις λεγόμενες «κόκκινες περιοχές», αναδεικνύοντας εκατοντάδες σημεία υψηλού κινδύνου σε όλο το Λεκανοπέδιο, με τις κόκκινες περιοχές να εντοπίζονται κυρίως σε Δυτική και Ανατολική Αττική, αλλά και κατά μήκος του Κηφισού. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι εκατοντάδες τα σημεία στην Αττική που απαιτούν προσοχή» με ειδική αναφορά να γίνεται σε περιοχές όπως το Μοσχάτο, τον Ταύρο, τον Ελαιώνα, τη Μάνδρα, τον Ωρωπό και τον Μαραθώνα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρέμα Πικροδάφνης, όπως και σε πολλά ακόμα ρέματα που διασχίζουν αστικές περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα, ως πόλη, έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό πάνω σε φυσικά υδατορέματα. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Κοντοέ, αυξάνει δραματικά την επικινδυνότητα όταν εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, ειδικά αν τα ρέματα και τα τεχνικά έργα δεν είναι καθαρά.
Ο διευθυντής Ερευνών σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως στο παρελθόν η Αττική έχει βιώσει ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, τα επικίνδυνα σημεία παραμένουν πολλά και σε αρκετές περιπτώσεις η παραμικρή αστοχία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ένα φαινόμενο αντίστοιχο με τον «Daniel» στο Λεκανοπέδιο θα δημιουργούσε τεράστιες πιέσεις στο σύστημα και εκτεταμένες επιπτώσεις.
Η μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, όπως ανέφερε, αξιοποιείται ήδη από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και βάσει αυτής πραγματοποιούνται συστηματικοί καθαρισμοί ρεμάτων. Ωστόσο, επισήμανε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα θα πρέπει να προχωρούν με διαδικασίες κατεπείγοντος, καθώς ο χρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται άμεση εκκίνηση μικρών αλλά στοχευμένων έργων για την ανάσχεση του νερού και των φερτών υλικών, πριν αυτά καταλήξουν σε κατοικημένες περιοχές. Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τον Κηφισό, από τη λεωφόρο Αθηνών και προς τα κάτω, τονίζοντας ότι ακόμη και ένα μόνο ακαθάριστο σημείο μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα.
Αναφορά έγινε στα όρια αντοχής του αποχετευτικού συστήματος της Αττικής, αλλά και στο φαινόμενο των «ιπτάμενων» φρεατίων σε συνθήκες ακραίας πίεσης, ενώ υπογραμμίστηκε πως υπάρχει πλέον συνείδηση του προβλήματος. Όπως κατέληξε ο κ. Κοντοές, η αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων περνά αναγκαστικά μέσα από άμεσες, πρακτικές παρεμβάσεις, πριν οι επόμενες νεροποντές δοκιμάσουν ξανά τις αντοχές της πρωτεύουσας.
