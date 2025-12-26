Κακοκαιρία στην Αττική: Καθίζηση 10 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος

Ο δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης ζήτησε την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αναστήλωσης του δρόμου - Σύσκεψη το πρωί της Δευτέρας από την Περιφέρεια