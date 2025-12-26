Κακοκαιρία στην Αττική: Καθίζηση 10 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος
Κακοκαιρία στην Αττική: Καθίζηση 10 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος

Ο δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης ζήτησε την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αναστήλωσης του δρόμου - Σύσκεψη το πρωί της Δευτέρας από την Περιφέρεια

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες κηρύχθηκε ο Άγιος Δημήτριος από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική. Σε αρκετά σημεία, στο ρέμα της Πικροδάφνης, υπήρξε καθίζηση του δρόμου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι που μένουν στο σημείο να μείνουν ξάγρυπνοι όλο το βράδυ, υπό τον φόβο πως θα καταρρεύσει τμήμα του εδάφους που είναι χτισμένα τα σπίτια τους.

Οι βροχές που χτύπησαν την παραμονή των Χριστουγέννων την Αττική, είχαν ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα νερά του ρέματος της Πικροδάφνης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο ύψος του Αγίου Δημητρίου. Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν καθίζηση στον δρόμο πάνω από το ρέμα και έτσι σχηματίστηκε γκρεμός βάθους 10 μέτρων.



Ο δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης ζήτησε την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αναστήλωσης του δρόμου.


Το αίτημα του ενέκρινε αμέσως το γγ Πολιτικής Προστασίας Νικολάου Π. Παπαευσταθίου.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το δήμος θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 24 Μαρτίου 2026 αλλά και σε πλήρη ετοιμότητα για την ασφάλεια των πολιτών. Συνεργεία του δήμου έχουν τοποθετήσει κορδέλες ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε πολίτες και οχήματα.

