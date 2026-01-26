Άσκηση Ετοιμότητας αύριο στο Ελευθέριος Βενιζέλος - Δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" Άσκηση ετοιμότητας

Άσκηση Ετοιμότητας αύριο στο Ελευθέριος Βενιζέλος - Δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου

Η άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας θα πραγματοποιηθεί από τις 10:30 έως και τις 13:00, ενώ δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία του αεροδρομίου

Άσκηση Ετοιμότητας αύριο στο Ελευθέριος Βενιζέλος - Δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου
Άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα» θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, από τις 10:30 έως και τις 13:00 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ κατά τη διάρκειά της, θα πραγματοποιούνται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για την ενημέρωση των επιβατών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ):

«Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:30 έως και τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Άσκηση Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα».

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ασκήσεων έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), και περιλαμβάνει κινητοποίηση εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων εντός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα.

Κατά τη διάρκειά της, θα πραγματοποιούνται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για την ενημέρωση των επιβατών.

Η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου».

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης