Άσκηση Ετοιμότητας αύριο στο Ελευθέριος Βενιζέλος - Δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου

Άσκηση ετοιμότητας
ευρείας κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα» θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, από τις 10:30 έως και τις 13:00 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου
, ενώ κατά τη διάρκειά της, θα πραγματοποιούνται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για την ενημέρωση των επιβατών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ):
«Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:30 έως και τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Άσκηση Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα».
Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ασκήσεων έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), και περιλαμβάνει κινητοποίηση εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων εντός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα.
».