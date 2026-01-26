Βιολάντα: Στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, μοναδικό μας μέλημα να σταθούμε στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε
Βιολάντα: Στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, μοναδικό μας μέλημα να σταθούμε στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε

Η εταιρεία προχώρησε και σε νέα ανακοίνωση, μετά την τραγική είδηση ότι έχουν εντοπιστεί οι σοροί 4 γυναικών

Βιολάντα: Στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, μοναδικό μας μέλημα να σταθούμε στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε
Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Βιολάντα μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Η διοίκηση κάνει λόγο για μια στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Όπως υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων, αυτή την ώρα προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των οικογενειών των ανθρώπων που χάθηκαν, με την εταιρεία να δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα τους με σεβασμό και στήριξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

