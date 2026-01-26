Μητσοτάκης: Η σκέψη μας στις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα
Μητσοτάκης: Η σκέψη μας στις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

Η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες, τόνισε ο πρωθυπουργός

Με αναφορά στην τραγωδία στα Τρίκαλα από την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα ξεκίνησε η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός «η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων» για να προσθέσει ότι «η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».

«Δυστυχώς η ημέρα ξεκίνησε στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, σε μια σύγχρονη μονάδα τροφίμων. Η σκέψη μας σήμερα είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Να τους εκφράσω και εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ήδη κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αναλογούν» ήταν η αναφορά του πρωθυπουργού στην τραγωδία στα Τρίκαλα.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο εργοστάσιο που βρίσκεται στα Τρίκαλα έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενες.
