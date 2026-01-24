Αφαίρεσαν από την κοιλιά γάτας 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά
ΕΛΛΑΔΑ
Γάτα χειρουργική επέμβαση Λαστιχάκια Μαλλιά Ηράκλειο Κρήτη

Αφαίρεσαν από την κοιλιά γάτας 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά

Ασυνήθιστο περιστατικό με κατοικίδιο που... έφαγε πολλά λαστιχάκια και ο κτηνίατρος τα αφαίρεσε χειρουργικά

Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό στο Ηράκλειο, κτηνίατροι αφαίρεσαν από την κοιλιά νεαρής γάτας 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά, τα οποία το ζώο είχε καταπιεί, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Το περιστατικό αφορά μία γάτα μόλις ενάμιση έτους, η οποία μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική με συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της. Μετά από ακτινογραφία και κλινική εξέταση, οι κτηνίατροι διαπίστωσαν την παρουσία πολλαπλών ξένων σωμάτων στο στομάχι της — 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά — τα οποία ήταν εγκλωβισμένα στο πεπτικό της σύστημα.

Η επέμβαση που ακολούθησε ήταν απαραίτητη για να αποφευχθούν επιπλοκές, όπως απόφραξη του εντέρου, εσωτερικές βλάβες ή άλλες σοβαρές επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν όταν ένα κατοικίδιο καταπίνει αντικείμενα που δεν μπορούν να αφομοιωθούν.

πηγή: cretalivexaniotikanea

