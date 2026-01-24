Μάρτυρας αποκαλύπτει για το κύκλωμα των βενζινάδων: «Έκλεβαν με ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή», το είχε φτιάξει ένας 70χρονος από την Καβάλα
Μάρτυρας αποκαλύπτει για το κύκλωμα των βενζινάδων: «Έκλεβαν με ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή», το είχε φτιάξει ένας 70χρονος από την Καβάλα
Ο μάρτυρας που ήταν υπάλληλος σε πρατήριο το οποίο ελέγχθηκε από την ΕΛΑΣ παραδέχτηκε ότι χειριζόταν το σύστημα, αλλά δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα στους κατηγορουμένους
Τη μοναδική μαρτυρία-κατάθεση που έχει στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης των βενζινάδων φέρνει στο φως της δημοσιότητας το «Πρώτο Θέμα», με την υπόθεση να περιπλέκεται και να δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με τη δράση των κατηγορουμένων.
Το άτομο αυτό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι υπάλληλος σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Βούλας (για λόγους ασφαλείας δεν αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία του μάρτυρα) και περιγράφει στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πώς λειτουργούσε το περιβόητο λογισμικό που μπορούσε να παρεμβαίνει στις αντλίες και να βάζει λιγότερα καύσιμα από αυτά που αναγράφονταν στον μετρητή.
Και συμπληρώνει: «Όταν πατούσα στην οθόνη του προγράμματος δεξί κλικ, τότε το "πιστόλι" γινόταν πορτοκαλί και έβαζα στον πελάτη την ποσότητα που ζητούσε, αλλά η απόδειξη ήταν μικρότερης αξίας και έτσι εμφανιζόταν στην ΑΑΔΕ. Όταν ξαναπατούσα στην οθόνη αριστερό κλικ, το "πιστόλι" γινόταν πάλι πράσινο και κρατούσε και πάλι λίτρα από τον πελάτη. Με είχαν ενημερώσει ότι η αναλογία στα αυτοκίνητα ήταν 1 προς 4».
Στην κατάθεσή του υποστηρίζει πως: «Κάθε πρωί που ξεκινούσε η βάρδιά μου, το πρόγραμμα ήταν ήδη ρυθμισμένο· εγώ απλώς το άνοιγα από το εικονίδιο που βρισκόταν στην επιφάνεια εργασίας. Στο τέλος της βάρδιάς μου έστελνα μια φωτογραφία του προγράμματος στον υπεύθυνό μου. Ο μοναδικός λόγος που δέχθηκα να το κάνω ήταν επειδή μου έδινε υψηλότερη μηνιαία αμοιβή σε σχέση με τον βασικό μισθό».
Το άτομο αυτό, παρά το γεγονός ότι παραδέχεται ότι χειριζόταν το σύστημα σε πρατήριο το οποίο ελέγχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα στους κατηγορουμένους.
Από αξιωματικούς της Ασφάλειας έγινε έρευνα στο σπίτι του, όπου κατασχέθηκαν υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, ένα πρόγραμμα και 12.200 ευρώ σε μετρητά. Ο άνδρας αυτός δεν είναι ανάμεσα στους κατηγορουμένους, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται στη δικογραφία.
Πηγές από τη ΓΑΔΑ αναφέρουν πως αυτό θα γίνει εάν από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων διαπιστωθεί εμπλοκή του στην οργάνωση. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση η αναφορά του και οι έρευνες σε βάρος του, χωρίς να κρίνεται —τουλάχιστον για την ώρα— κατηγορούμενος.
Το άτομο αυτό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι υπάλληλος σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Βούλας (για λόγους ασφαλείας δεν αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία του μάρτυρα) και περιγράφει στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πώς λειτουργούσε το περιβόητο λογισμικό που μπορούσε να παρεμβαίνει στις αντλίες και να βάζει λιγότερα καύσιμα από αυτά που αναγράφονταν στον μετρητή.
Η μέθοδος της απάτηςΑφού αρχικά αναφέρει το πρατήριο υγρών καυσίμων όπου εργάζεται, αποκαλύπτει ότι: «Στον υπολογιστή που βρίσκεται εντός του γραφείου, εκτός από το νόμιμο σύστημα εισροών-εκροών, τηρούσαμε ένα επιπλέον πρόγραμμα το οποίο παραποιούσε τις αποδείξεις».
Και συμπληρώνει: «Όταν πατούσα στην οθόνη του προγράμματος δεξί κλικ, τότε το "πιστόλι" γινόταν πορτοκαλί και έβαζα στον πελάτη την ποσότητα που ζητούσε, αλλά η απόδειξη ήταν μικρότερης αξίας και έτσι εμφανιζόταν στην ΑΑΔΕ. Όταν ξαναπατούσα στην οθόνη αριστερό κλικ, το "πιστόλι" γινόταν πάλι πράσινο και κρατούσε και πάλι λίτρα από τον πελάτη. Με είχαν ενημερώσει ότι η αναλογία στα αυτοκίνητα ήταν 1 προς 4».
Στην κατάθεσή του υποστηρίζει πως: «Κάθε πρωί που ξεκινούσε η βάρδιά μου, το πρόγραμμα ήταν ήδη ρυθμισμένο· εγώ απλώς το άνοιγα από το εικονίδιο που βρισκόταν στην επιφάνεια εργασίας. Στο τέλος της βάρδιάς μου έστελνα μια φωτογραφία του προγράμματος στον υπεύθυνό μου. Ο μοναδικός λόγος που δέχθηκα να το κάνω ήταν επειδή μου έδινε υψηλότερη μηνιαία αμοιβή σε σχέση με τον βασικό μισθό».
Το άτομο αυτό, παρά το γεγονός ότι παραδέχεται ότι χειριζόταν το σύστημα σε πρατήριο το οποίο ελέγχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα στους κατηγορουμένους.
Ο 70χρονος από την ΚαβάλαΣτη δικογραφία του «ελληνικού FBI» αναφέρεται ένας 70χρονος από την Καβάλα ως το άτομο που κατασκεύαζε το λογισμικό, το οποίο είχε δώσει στον 43χρονο «εγκέφαλο», σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
Από αξιωματικούς της Ασφάλειας έγινε έρευνα στο σπίτι του, όπου κατασχέθηκαν υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, ένα πρόγραμμα και 12.200 ευρώ σε μετρητά. Ο άνδρας αυτός δεν είναι ανάμεσα στους κατηγορουμένους, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται στη δικογραφία.
Πηγές από τη ΓΑΔΑ αναφέρουν πως αυτό θα γίνει εάν από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων διαπιστωθεί εμπλοκή του στην οργάνωση. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση η αναφορά του και οι έρευνες σε βάρος του, χωρίς να κρίνεται —τουλάχιστον για την ώρα— κατηγορούμενος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα