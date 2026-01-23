«Έχει κολλήσει, συμβαίνει σε πολλά αυτοκίνητα» απαντούσε το κύκλωμα στα παράπονα πελατών ότι έβαζαν βενζίνη και δεν έσβηνε το λαμπάκι - Δείτε τους διαλόγους
«Έχει κολλήσει, συμβαίνει σε πολλά αυτοκίνητα» απαντούσε το κύκλωμα στα παράπονα πελατών ότι έβαζαν βενζίνη και δεν έσβηνε το λαμπάκι - Δείτε τους διαλόγους
Ο αρχηγός της ομάδας συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό
Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τα βενζινάδικα που «πείραζαν» τις αντλίες καυσίμων με ειδικό λογισμικό καταφέρνοντας να αποκομίσουν περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ μέσα σε μια πενταετία.
Ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών. Το εν λόγω λογισμικό έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της ομάδας, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).
Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία μίας γυναίκας με υπάλληλο πρατηρίου που έβαλε βενζίνη σε ένα πρατήριο του κυκλώματος και κατάλαβε πως η ποσότητα ήταν ελλιπής.
Υπάλληλος: Πρατήριο A., παρακαλώ;
Γυναίκα: Ναι, ε είχα βάλει πριν βενζίνη, δε μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει;
Υπάλληλος: Τι εννοείται, βάλατε πριν βενζίνη, κυρία;
Γυναίκα: Ήμουν εκεί.
Υπάλληλος: Μάλιστα.
Γυναίκα: Έβαλα είκοσι ευρώ.
Υπάλληλος: Μάλιστα.
Γυναίκα: Και δε μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη.
Υπάλληλος: Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο.
Γυναίκα: Θα το δω, αν συνεχίσει, δεν ξέρω.
Υπάλληλος: Ωραία.
Γυναίκα: Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό.
Υπάλληλος: Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι το περίεργο.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για πέντε έτη.
Ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών. Το εν λόγω λογισμικό έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της ομάδας, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).
Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία μίας γυναίκας με υπάλληλο πρατηρίου που έβαλε βενζίνη σε ένα πρατήριο του κυκλώματος και κατάλαβε πως η ποσότητα ήταν ελλιπής.
Υπάλληλος: Πρατήριο A., παρακαλώ;
Γυναίκα: Ναι, ε είχα βάλει πριν βενζίνη, δε μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει;
Υπάλληλος: Τι εννοείται, βάλατε πριν βενζίνη, κυρία;
Γυναίκα: Ήμουν εκεί.
Υπάλληλος: Μάλιστα.
Γυναίκα: Έβαλα είκοσι ευρώ.
Υπάλληλος: Μάλιστα.
Γυναίκα: Και δε μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη.
Υπάλληλος: Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο.
Γυναίκα: Θα το δω, αν συνεχίσει, δεν ξέρω.
Υπάλληλος: Ωραία.
Γυναίκα: Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό.
Υπάλληλος: Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι το περίεργο.
«Έρχεται εδώ ένας θείος σου και λέει φτιάξε μου την αντλία»Αίσθηση προκαλεί και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ μελών της οργάνωσης. Όπως προκύπτει, συγγενής ενός των εμπλεκομένων, ζητά από άλλα μέλη «φτιάξιμο» στην αντλία με προκλητική συμπεριφορά.
- Μέλος 1: Έλα Α.
- Μέλος 2: Τι έγινε;
- Μέλος 1: Καλά, εσύ;
- Μέλος 2: Καλά. Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη. Επειδή έρχεται εδώ ένας θείος σου με ένα smart μαύρο και κατεβαίνει και αεράτος και μιλάει στο προσωπικό και τους λέει φτιάξε μου την αντλία.
- Μέλος 1: Ποιος θείος μου;
- Μέλος 2: Άκου. Ένας με ένα μαύρο smart εδώ πέρα. Για να μη θολώσει το μυαλό μου τελείως.
- Μέλος 1: Άκου, άκου.
- Μέλος 2: Πες του, επειδή είναι, δε μου το ’πανε εκείνη την ώρα να βγω να γίνεις της πουτάνας.
- Μέλος 1: Μαύρο smart;
- Μέλος 2: Ναι. Πες, αν, πες δε θα ξαναέρθει κανένας εδώ. Εκτός από τον πατριό σου και τη μάνα σου, το’ πα σε όλους, και να πει αυτό το πράγμα. Θα βγω και θα τους γαμ... στο ξύλο.
«Πάω με ένα βυτίο χιλιάρι και δεν με γεμάνε»Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός μέλους της ομάδας και ενός άνδρα ο οποίος παραπονιέται ότι δεν του γεμίζουν το βυτίο γιατί τους βλέπουν οι κάμερες.
- Μέλος: Λοιπόν άκουσε με ρε αδερφέ.
- Πελάτης: Έχω και το όνομά σου, έχω πει και του γιου μου, πες μου λίγο, ναι πες μου.
- Μέλος: Είμαι πελάτης.
- Πελάτης: Μάλιστα.
- Μέλος: Πάω εκεί τώρα.
- Πελάτης: Ναι.
- Μέλος: Πάω με ένα βυτίο χίλια λίτρα, ξέρω γω εννιακόσια.
- Πελάτης: Καλά κάνεις.
- Μέλος: Και δεν με, δεν με γεμάνε, όχι μου λέει μας βλέπουν οι κάμερες, δώσε εκεί ένα.
- Πελάτης: Άκου αδερφέ δεν σε ξέρουν, δεν είπες κάτι, μπορεί κάτι να μην είναι νόμιμο και τα παιδιά να κάνανε τη δουλειά τους, δηλαδή όποιος είναι γνωστός ότι και να έχει.
- Μέλος: Ναι ρε φίλε δεν τα κατηγορώ τα παιδιά, εγώ δεν έχω.
- Πελάτης: Το ξέρω ναι, δεν μου είπες κάτι, δεν ήρθες να πιάσεις τον Μ.
Χειροπέδες σε 13 άτομαΗ δράση της οργάνωσης τερματίστηκε από στελέχη του ελληνικού FBI, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα, ανάμεσά τους και ο αρχηγός. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για πέντε έτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα