Συνελήφθη στο Μόναχο ο Ουκρανός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο
Ο 49χρονος Ουκρανός οργάνωσε την εξόντωση του Κωνσταντίνου Τσιάντη, στήνοντας μια παγίδα που κατέρρευσε από τα ίδια του τα λάθη
Εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Μόναχο ο 49χρονος Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιάντη στη Ρόδο.
Ο 49χρονος που κατηγορείται ότι οργάνωσε την εξόντωση του 64χρονου στήνοντας παγίδα, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις γερμανικές Αρχές κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την ΕΛΑΣ.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του σχεδίου του 49χρονου ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2025. Στις 14:19, η Λευκορωσίδα σύζυγος του Τσιάντη λαμβάνει ένα μήνυμα: «Χρόνια πολλά, καλό μήνα, είμαι με παρέα στη Λίνδο, τα λέμε το απόγευμα».
Το «μοιραίο» μήνυμα και η παρατηρητικότητα της συζύγου
Η γυναίκα αμέσως υποψιάστηκε το κακό. Ο σύζυγός της δεν χρησιμοποιούσε ποτέ σημεία στίξης στα μηνύματά του, ούτε είχε γνωστούς στη Λίνδο και δυο ημέρες αργότερα δήλωσε την εξαφάνιση του στην αστυνομία. Όταν οι Αρχές πήγαν στο σπίτι του ξενοδόχου το βρήκαν άδειο ενώ οι κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στην είσοδο δεν ήταν ενεργοποιημένες.
Ο Τσιάντης είχε «φωτογραφήσει» τον δολοφόνο του πριν πεθάνει. Τον Απρίλιο του 2025, είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ. δύο διαρρήξεις στο σπίτι του, από όπου κλάπηκαν 20.000 ευρώ, κυνηγετικά όπλα και ένας χρυσός στύλος αξίας 7.500 ευρώ. Ο ξενοδόχος είχε κατονομάσει δύο Ουκρανούς ως δράστες, ένας εκ των οποίων ήταν ο Ουκρανός, ο οποίος είχε ήδη βεβαρημένο παρελθόν με απάτες και παράνομη μεταφορά μεταναστών.
Το χρονικό της δίωξης και οι διαρρήξεις
Σύμφωνα με τις αρχές, το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ της 1ης Μαΐου. Η τελευταία συνάντηση του θύματος με τον δράστη έγινε σε κατάστημα στην Παστίδα. Ο Τσιάντης δεν κατανάλωσε αλκοόλ, γεγονός που καταρρίπτει το σενάριο του «μεθυσμένου οδηγού».
Η σκηνοθεσία του «ατυχήματος»
Η πτώση στον γκρεμό υπολογίζεται πως έγινε στις 23:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας με τον δράστη να ρίχνει τον ξενοδόχο μαζί με τη μοτοσικλέτα του στο κενό έξω από την Παστίδα για να φανεί ως ατύχημα.
Ο 49χρονος Ουκρανός μετά από πολυήμερες έρευνες της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι έφυγε από το σημείο με ταξί, με τον οδηγό να τον αναγνωρίζει αργότερα στις καταθέσεις. Για να καλύψει τα ίχνη του πραγματοποιεί και μια «στημένη» κλήση στις 7 Μαΐου από το τηλέφωνο μιας γυναίκας όπου ανώνυμα ο Ουκρανός υπέδειξε το σημείο της μοτοσικλέτας, σε μια προσπάθεια να «κλείσει» η υπόθεση ως τροχαίο.
Το κίνητρο όπως στις περισσότερες ανθρωποκτονίες δεν είναι άλλο από το χρήμα. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο δράστης μαζί με το θύμα βρισκόταν σε μια διαρκή αντιπαράθεση τους τελευταίους μήνες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο 64χρονος με το ξενοδοχείο που είχε στην κατοχή του στην Κρεμαστή.
Ο Ουκρανός φέρεται να επεδίωκε τη σύνταξη ενός ψευδούς εγγράφου, το οποίο θα του επέτρεπε να ιδιοποιηθεί την περιουσία του 64χρονου μετά τον θάνατό του.
Όταν ο κλοιός άρχισε να κλείνει όλο και περισσότερο γύρω από τον Ουκρανό, ο 49χρονος κλήθηκε στην αστυνομία και πριν εμφανιστεί στις Αρχές φρόντισε να αλλάξει την τηλεφωνική του συσκευή θέλοντας έτσι να κρύψει κομβικής σημασίας στοιχεία για την υπόθεση.
Ο Ουκρανός βλέποντας πως πλέον η αστυνομία είναι ένα βήμα πριν τη σύλληψή του στις 13 Νοεμβρίου 2025, έφυγε από τη Ρόδο με πλοίο, και δεν επέστρεψε ποτέ.
