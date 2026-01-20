Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Είχε σκηνοθετήσει ως τροχαίο τη δολοφονία 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο, πώς παραπλάνησε τις Αρχές επί επτά μήνες
Ο 64χρονος είχε βρεθεί νεκρός σε χαράδρα λίγες μέρες μετά την εξαφάνισή του, που είχε δηλώσει στην αστυνομία η πρώην σύζυγός του
Επί επτά μήνες ένας 49χρονος Ουκρανός είχε καταφέρει να παραπλανά τις Αρχές ώστε η καλά σχεδιασμένη δολοφονία ενός 64χρονου ξενοδόχου με τον οποίο είχε προσωπικές διαφορές να εμφανίζεται ως τροχαίο δυστύχημα. Ωστόσο, η πιο προσεκτική έρευνα, αλλά και οι πληροφορίες που έδιναν πολίτες, ακόμη και μέσω των social media οδήγησε στην εξιχνίαση της δολοφονίας.
Το θύμα, ο 64χρονος Κωνσταντίνος Τσιαντής, σύμφωνα με την dimokratiki.gr, είχε εξαφανισθεί την Πρωτομαγιά από την περιοχή της Ιαλυσού. Δύο μέρες αργότερα, η πρώην σύζυγός του, με την οποία ωστόσο διατηρούσε επικοινωνία, δήλωσε την εξαφάνισή του και εκδόθηκε και αναγγελία για την αναζήτησή του. Το βράδυ της 7ης Μαϊου μετά από πληροφορίες που έδωσαν πολίτες εντοπίστηκε το πτώμα σε μια χαράδρα στην περιοχή Πασαούτια της Ρόδου και κοντά του ένα μηχανάκι που οδηγούσε. Δεν έφερε εμφανή ίχνη πάλης, το πρώτο συμπέρασμα ήταν ότι είχε πέσει θύμα τροχαίου.
Οσο περνούσε ο καιρός, όμως, πλήθαιναν οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες ότι κάτι άλλο είχε συμβεί. Ο Κωνσταντίνος Τσιαντής, όπως είχε πει η πρώην σύζυγός του, ήταν επιβαρυμένος ψυχολογικά καθώς φοβόταν ότι έπασχε από σοβαρό νόσημα, ενώ άλλοι είχαν κάνει αναφορές στον άνθρωπο με τον οποίο είχε προσωπικές διαφορές και πλέον είναι κατηγορούμενος για τη δολοφονία.
Η αστυνομία έφτασε πλέον στην ταυτοποίηση του δράστη, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο.
Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται: «Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025.
Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025 αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.
Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».
