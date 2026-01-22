Πλάνα από drone δείχνουν την καταστροφή στη Βάρη: Πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι και αυτοκίνητα μέσα στη λάσπη
Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό είναι το πλάνο, όπου μία πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει εντελώς με λάσπη

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές, με την περιοχή της Βάρης να δέχεται το πιο ισχυρό χτύπημα.

Εναέρια πλάνα από drone αποτυπώνουν μια περιοχή που έχει βυθιστεί κυριολεκτικά στη λάσπη και διάφορες υλικές ζημιές σε σπίτια, οχήματα και δρόμους.


Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας έπεφταν τεράστιες ποσότητες νερού για πολλές ώρες, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας έπεφταν τεράστιες ποσότητες νερού για πολλές ώρες, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους

Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς, δημιουργώντας επικίνδυνα ρήγματα στο οδόστρωμα.

Οι εικόνες των οχημάτων είναι αποκαρδιωτικές, καθώς πολλά από αυτά παρασύρθηκαν και θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά, ενώ άλλα κατέληξαν εγκλωβισμένα σε χαντάκια και δίπλα σε κολώνες ηλεκτροδότησης.

Οι εικόνες των οχημάτων είναι αποκαρδιωτικές, καθώς πολλά από αυτά παρασύρθηκαν και θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά, ενώ άλλα κατέληξαν εγκλωβισμένα σε χαντάκια και δίπλα σε κολώνες ηλεκτροδότησης

Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό είναι το πλάνο, όπου μία πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει εντελώς με λάσπη.

Στην περιοχή βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής και βαρέα οχήματα του Δήμου (μπουλντόζες και γερανοφόρα οχήματα) και επιχειρούν αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα.

Ένα πυροσβεστικό όχημα ρυμουλκείται από γερανοφόρο, καθώς βρέθηκε εκτός δρόμου, κόλλησε στη λάσπη και δε μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του

Εντύπωση προκαλεί η εικόνα ενός πυροσβεστικού οχήματος που φαίνεται να ρυμουλκείται από ένα γερανοφόρο, καθώς βρέθηκε εκτός δρόμου, κόλλησε στη λάσπη και δε μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.
