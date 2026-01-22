Πλάνα από drone δείχνουν την καταστροφή στη Βάρη: Πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι και αυτοκίνητα μέσα στη λάσπη

Ένα πυροσβεστικό όχημα ρυμουλκείται από γερανοφόρο, καθώς βρέθηκε εκτός δρόμου, κόλλησε στη λάσπη και δε μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του

Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό είναι το πλάνο, όπου μία πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει εντελώς με λάσπη.Στην περιοχή βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής και βαρέα οχήματα του Δήμου (μπουλντόζες και γερανοφόρα οχήματα) και επιχειρούν αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα.Εντύπωση προκαλεί η εικόνα ενός πυροσβεστικού οχήματος που φαίνεται να ρυμουλκείται από ένα γερανοφόρο, καθώς βρέθηκε εκτός δρόμου, κόλλησε στη λάσπη και δε μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.