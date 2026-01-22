Προσποιούνταν τον αστυνομικό και εξαπάτησε 53χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης στην Κρήτη
Προσποιούνταν τον αστυνομικό και εξαπάτησε 53χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης στην Κρήτη

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Κρήτη, καθώς ένας άνδρας που παρίστανε αστυνομικό του ΑΤ Νεάπολης επιχείρησε να εξαπατήσει μία 53χρονη εργαζόμενη καταστήματος εστίασης μέσω παραγγελίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία της ο αστυνομικός φέρεται να παρήγγειλε καφέδες από το κατάστημα και ζήτησε να του αγοράσουν και δύο προπληρωμένες κάρτες (paysafe), συνολικής αξίας 200 ευρώ, από περίπτερο διαβεβαιώνοντας ότι θα εξοφλούσε το ποσό με την παράδοση.

Ωστόσο, επικαλούμενος πίεση χρόνου, ζήτησε να του αποσταλούν τηλεφωνικά οι κωδικοί των καρτών πριν την παράδοση.

Όταν ένας υπάλληλος του καταστήματος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης για να παραδώσει την παραγγελία, διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν είχε παραγγείλει ούτε καφέδες ούτε προπληρωμένες κάρτες, γεγονός που αποκάλυψε την απάτη.

