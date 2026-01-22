Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Προσποιούνταν τον αστυνομικό και εξαπάτησε 53χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης στην Κρήτη
Προσποιούνταν τον αστυνομικό και εξαπάτησε 53χρονη εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης στην Κρήτη
Παρήγγειλε καφέδες και δύο προπληρωμένες κάρτες paysafe, συνολικής αξίας 200 ευρώ διαβεβαιώνοντας ότι θα εξοφλούσε το ποσό με την παράδοση
Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Κρήτη, καθώς ένας άνδρας που παρίστανε αστυνομικό του ΑΤ Νεάπολης επιχείρησε να εξαπατήσει μία 53χρονη εργαζόμενη καταστήματος εστίασης μέσω παραγγελίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.
Όπως αναφέρει στην καταγγελία της ο αστυνομικός φέρεται να παρήγγειλε καφέδες από το κατάστημα και ζήτησε να του αγοράσουν και δύο προπληρωμένες κάρτες (paysafe), συνολικής αξίας 200 ευρώ, από περίπτερο διαβεβαιώνοντας ότι θα εξοφλούσε το ποσό με την παράδοση.
Ωστόσο, επικαλούμενος πίεση χρόνου, ζήτησε να του αποσταλούν τηλεφωνικά οι κωδικοί των καρτών πριν την παράδοση.
Όταν ένας υπάλληλος του καταστήματος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης για να παραδώσει την παραγγελία, διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν είχε παραγγείλει ούτε καφέδες ούτε προπληρωμένες κάρτες, γεγονός που αποκάλυψε την απάτη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.
Όπως αναφέρει στην καταγγελία της ο αστυνομικός φέρεται να παρήγγειλε καφέδες από το κατάστημα και ζήτησε να του αγοράσουν και δύο προπληρωμένες κάρτες (paysafe), συνολικής αξίας 200 ευρώ, από περίπτερο διαβεβαιώνοντας ότι θα εξοφλούσε το ποσό με την παράδοση.
Ωστόσο, επικαλούμενος πίεση χρόνου, ζήτησε να του αποσταλούν τηλεφωνικά οι κωδικοί των καρτών πριν την παράδοση.
Όταν ένας υπάλληλος του καταστήματος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης για να παραδώσει την παραγγελία, διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν είχε παραγγείλει ούτε καφέδες ούτε προπληρωμένες κάρτες, γεγονός που αποκάλυψε την απάτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα