Απάντηση Φειδία με δικαιολογίες και όχι με δικαιολογητικά και αποδείξεις για την έρευνα της OLAF, δείτε βίντεο
Ισχυρίζεται ότι όλα όσα δημοσιεύονται περί διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι οργανωμένη επιχείρηση για να πληγεί λόγω των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου στη Κύπρο - Για το διαμέρισμα που μένει με την αρραβωνιαστικιά του, ισχυρίζεται πως πληρώνει ενοίκιο €1200 από δικά του χρήματα
Ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου με ένα θεατρικό βίντεο, όπως συνηθίζει, απάντησε στις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα τα οποία τον φέρουν να βρίσκεται υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF, για κατ' ισχυρισμό διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Στο βίντεο, χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις πέραν από κάποια αλληλογραφία με κάποια υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα διασπάθισης χρημάτων της ΕΕ, και ισχυρίζεται πως όλα όσα δημοσιεύονται είναι οργανωμένη επιχείρηση για να πληγεί λόγω των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου στη Κύπρο. Λέει ακόμα πως φοβάται και για την προσωπική του ασφάλεια, αλλά και για το ενδεχόμενο να του "φυτέψουν" ναρκωτικά για να τον κατηγορήσουν.
Ο Φειδίας Παναγιώτου υποστηρίζει πως δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για έρευνα εναντίον του και υπόσχεται πως από τον επόμενο μήνα θα δημοσιοποιεί λεπτομερώς που ξοδεύει τα χρήματα του Ευρωκοινοβουλίου.
Για το διαμέρισμα που μένει με την αρραβωνιαστικιά του, λέει πως πληρώνει ενοίκιο €1200 από δικά του χρήματα , ενώ κοντά στο διαμέρισμα ενοικιάζει γραφείο και μέρος του οποίου πληρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα μικρό μέρος ο ίδιος, γιατί το χρησιμοποιεί και για τις προσωπικές του δουλειές.
Για την ηλεκτρονική εφαρμογή (application) που έχει δημιουργήσει ισχυρίζεται πως για υποθέσεις που αφορούν την ιδιότητα του ως Ευρωβουλευτή, πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο και για τις υποθέσεις που η αφορούν το υπό δημιουργία κόμμα του την "Άμεση Δημοκρατία" πληρώνει ο ίδιος. Ούτε για το διαμέρισμα , ούτε για την εφαρμογή, εξηγεί με ποια μέθοδο επιμερίζει τα έξοδα στο Ευρωκοινοβούλιο και τον εαυτό του.
Για έγγραφα που παρουσιάζουν συνεργάτες του να του εμβάζουν χρήματα, λέει πως πρόκειται για διευθέτηση που έχει κάνει, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθυστερεί πληρωμές. Έτσι, κατά τον ισχυρισμό του πληρώνει ο ίδιος τους συνεργάτες του, και όταν τους πληρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου, του επιστρέφουν τα χρήματα!
Δεν δίνει απαντήσεις για τη νομιμότητα εργοδότησης της αδελφής του, ούτε για την είσπραξη χρημάτων (€350) ημερησίως για διαμονή και διατροφή, ενώ κοιμάται κατά παράβαση των κανονισμών στο γραφείο του στο Ευρωκοινοβούλιο.
Πηγές στις Βρυξέλλες με τις οποίες επικοινωνήσαμε, δεν θέλησαν να τοποθετηθούν λεπτομερώς στα όσα αναφέρει στο βίντεο ο Φειδίας Παναγιώτου, περιοριζόμενες στην επισήμανση πως εκ πρώτης όψεως διατυπώνει δικαιολογίες και δεν παρουσιάζει δικαιολογητικά και αποδείξεις.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
