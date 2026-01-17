Κρήτη: Εντοπίστηκε ζωντανός στο Ηράκλειο ο 70χρονος που είχε εξαφανιστεί
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Εξαφάνιση

Κρήτη: Εντοπίστηκε ζωντανός στο Ηράκλειο ο 70χρονος που είχε εξαφανιστεί

Ο 70χρονος εντοπίστηκε μέσα σε χωράφι πέριξ της περιοχής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Κρήτη: Εντοπίστηκε ζωντανός στο Ηράκλειο ο 70χρονος που είχε εξαφανιστεί
Ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, εντοπίστηκε ο 70χρονος άνδρας από το Ηράκλειο, του οποίου τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Ο 70χρονος εντοπίστηκε μέσα σε χωράφι πέριξ της περιοχής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, αρκετά κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί το τελευταίο του στίγμα.

Για την αδυναμία να εντοπίσουν τον συγγενή τους, είχαν ενημερώσει άμεσα τις αρχές, μέλη της οικογένειάς του, εξηγώντας ότι στην τελευταία επικοινωνία μαζί τους, ο 70 χρόνος αδυνατούσε να προσανατολιστεί. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, η πυροσβεστική, αλλά και εθελοντές.

Ο 70χρονος, για τον οποίο εκδόθηκε Silver Alert, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ , που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

