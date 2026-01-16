Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων διακίνησης λαθραίων τσιγάρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με 14 συλλήψεις
Χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, όπως: «λεμόνια», «σταφύλια», «καρπούζια», «φρούτα του δάσους», εννοώντας τα λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης με τις αντίστοιχες γεύσεις
Την εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής ανακοίνωσε η αστυνομία. Μετά από οργανωμένη επιχείρηση, συνελήφθησαν 14 άτομα, εκ των οποίων 11 φέρονται ως μέλη των δύο ομάδων, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη εννέα άτομα.
Είχε προηγηθεί η έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, που κορυφώθηκε τελευταίο 24ωρο με τη σύλληψη των εμπλεκόμενων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η δράση τους προσδιορίζεται χρονικά τουλάχιστον από τον περσινό Μάιο. Κατά την ανακοίνωση, από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ομάδες συνεργάζονταν μεταξύ τους σε επίπεδο «αρχηγών».
Ως «αρχηγός» της πρώτης εγκληματικής ομάδας φέρεται, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ένας 50χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε, είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτων, συναντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη, προμηθεύοντάς τα με λαθραία καπνικά προϊόντα, ενώ κάποιες φορές λάμβανε παραγγελίες ή παραλάμβανε χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στις παραδοθείσες ποσότητες. Το παράνομο εμπόρευμα φαίνεται να παρελάμβαναν τέσσερις γυναίκες, μεταξύ αυτών μία 82χρονη, οι οποίες διέθεταν δικά τους δομημένα δίκτυα λιανικών αγοραστών.
Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα, ως «αρχηγός» της φέρεται ένας 48χρονος, ο οποίος παρείχε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη, μέσω κυρίως αυτοπρόσωπων συναντήσεων ή διαδικτυακών επικοινωνιών, κατά τις οποίες φαινόταν να μεσολαβεί και να συντονίζει τη διακίνηση των λαθραίων καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης. Ως άμεσος συνεργός του φέρεται ένας 62χρονος, ενώ την αποδιδόμενη δράση της δεύτερης συμμορίας συνέδραμαν κι άλλα άτομα, μεταξύ αυτών δύο εργαζόμενες σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών περιποίησης χεριών και ποδιών, που παρείχαν προσωρινή φύλαξη στα λαθροεμπορεύματα.
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όταν αναφέρονταν σε ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης μιλούσαν για «λεμόνια», «σταφύλια», «καρπούζια», «φρούτα του δάσους», ανάλογα με τις γεύσεις του εμπορεύματος, ενώ «τυριά» αποκαλούσαν τα καπνικά προϊόντα, «τσάγια» τις συσκευασίες με χύμα καπνό και «ουρές» τους αστυνομικούς.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη των οργανώσεων προέβησαν σε ενέργειες νομιμοποίησης των εγκληματικών τους εσόδων, μέσω πραγματοποίησης αγορών ακινήτων, κατασκευών πολυτελών κατοικιών, επενδύσεων σε οχήματα και πραγματοποίηση ταξιδιών, αλλά και μέσω της τοποθέτησης ή της διακίνησης παράνομων εσόδων μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και αποθήκες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- 10.080 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 1.220 συσκευασίες λαθραίου καπνού (61 κιλά εν συνόλω), 1.251 λαθραία ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης, το χρηματικό ποσό των 44.593 ευρώ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο άνευ αδείας.
Οι κατασχεθείσες ποσότητες καπνικών προϊόντων και ηλεκτρονικών τσιγάρων θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο, προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς οι διαφυγόντες δασμοί και να επιβληθούν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις, ενώ τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
