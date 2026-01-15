Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς, προσπαθεί να κρατηθεί στο καπό του αυτοκινήτου
Κιλκίς Αστυνομικός Παράσυρση

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς, προσπαθεί να κρατηθεί στο καπό του αυτοκινήτου

Ο αστυνομικός έλεγε στον οδηγό «σταμάτα» ενώ επιχειρούσε να κρατηθεί στο καπό - Τραυματίστηκε στο πόδι ενώ ο οδηγός οδηγήθηκε στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς, προσπαθεί να κρατηθεί στο καπό του αυτοκινήτου
Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού που επιχείρησε να κόψει κλήση σε παραβάτη οδηγό στο Κιλκίς έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός στο καπό ενώ ο οδηγός συνεχίζει την πορεία του. Σύμφωνα με τον Alpha, ο αστυνομικός έλεγε στον οδηγό «σταμάτα» ενώ επιχειρούσε να κρατηθεί στο καπό. Ο αστυνομικός έπεσε από το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στο πόδι ενώ ο οδηγός δεν σταμάτησε.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ. Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.

