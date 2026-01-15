Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Νεκρός 79χρονος στην Ηλεία την ώρα που έκαιγε κλαριά
Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) ένας 79χρονος άνδρας στην περιοχή Σκαφιδιάς στην Ηλεία.
Όπως αναφέρει το iliaenimerosi.gr, ο 79χρονος άνδρας, ήταν κάτοικος της περιοχής και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο όπου πραγματοποιούσε καύση λιόκλαρων από το χωράφι του.
Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος και άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
