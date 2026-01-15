Νεκρός 79χρονος στην Ηλεία την ώρα που έκαιγε κλαριά
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Νεκρός

Νεκρός 79χρονος στην Ηλεία την ώρα που έκαιγε κλαριά

Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος

Νεκρός 79χρονος στην Ηλεία την ώρα που έκαιγε κλαριά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) ένας 79χρονος άνδρας στην περιοχή Σκαφιδιάς στην Ηλεία.

Όπως αναφέρει το iliaenimerosi.gr, ο 79χρονος άνδρας, ήταν κάτοικος της περιοχής και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο όπου πραγματοποιούσε καύση λιόκλαρων από το χωράφι του.

Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο τον βρήκαν πεσμένο στο έδαφος και άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης