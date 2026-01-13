Ανακοινώνεται σε λίγο το πόρισμα για το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες στα αεροδρόμια: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, με reset επανήλθε το σύστημα

Ανακοινώνεται σε λίγη ώρα το πόρισμα της επιτροπής για τα αίτια που οδήγησαν στο μπλακ άουτ τις επικοινωνίες των πύργων ελέγχου των ελληνικών αεροδρομίων με τα αεροσκάφη. Η επιτροπή που είχε συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, ενώ το σύστημα επανήλθε με reset.Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πρόβλημα που προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια ήταν τεχνικό, ούτε κυβερνοεπίθεση, ούτε δολιοφθορά. Επρόκειτο για μεγάλης κλίμακας και διάρκειας αποσυγχρονισμός του συστήματος επικοινωνίας, πράγμα που σε μικρότερο βαθμό έχει ξανασυμβεί. «Κόλλησαν» πολλοί πομποί και εν τέλει έπεσε όλο το σύστημα που επανήλθε με επανεκκίνηση. Εδώ και χρόνια το σύστημα δεν υποστηρίζεται στο σύνολό του από τις κατασκευάστριες εταιρείες.Υπενθυμίζεται ότι το μπλακ άουτ στις συχνότητες είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει επί ώρες ο ελληνικός εναέριος χώρος, να καθηλωθούν αεροσκάφη σε αεροδρόμια εντός κι εκτός των ελληνικών συνόρων και να προκληθεί πολύωρη ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες σε μια μέρα με αυξημένη επιβατική κίνηση.