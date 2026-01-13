Ανακοινώνεται σε λίγο το πόρισμα για το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες στα αεροδρόμια: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, με reset επανήλθε το σύστημα
ΕΛΛΑΔΑ
FIR Αθηνών Αεροδρόμιο

Ανακοινώνεται σε λίγο το πόρισμα για το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες στα αεροδρόμια: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, με reset επανήλθε το σύστημα

Οι συχνότητες επικοινωνίας είχαν καταρρεύσει στις 4 Ιανουαρίου προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις πτήσεις προς και από τα ελληνικά αεροδρόμια

Ανακοινώνεται σε λίγο το πόρισμα για το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες στα αεροδρόμια: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, με reset επανήλθε το σύστημα
38 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακοινώνεται σε λίγη ώρα το πόρισμα της επιτροπής  για τα αίτια που οδήγησαν στο μπλακ άουτ τις επικοινωνίες των πύργων ελέγχου των ελληνικών αεροδρομίων με τα αεροσκάφη. Η επιτροπή που είχε συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, ενώ το σύστημα επανήλθε με reset.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πρόβλημα που προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια ήταν τεχνικό, ούτε κυβερνοεπίθεση, ούτε δολιοφθορά.  Επρόκειτο για μεγάλης κλίμακας και διάρκειας αποσυγχρονισμός του συστήματος επικοινωνίας, πράγμα που σε μικρότερο βαθμό έχει ξανασυμβεί. «Κόλλησαν» πολλοί πομποί και εν τέλει έπεσε όλο το σύστημα που επανήλθε με επανεκκίνηση. Εδώ και χρόνια το σύστημα δεν υποστηρίζεται στο σύνολό του από τις κατασκευάστριες εταιρείες. 
Υπενθυμίζεται ότι το μπλακ άουτ στις συχνότητες είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει επί ώρες ο ελληνικός εναέριος χώρος, να καθηλωθούν αεροσκάφη σε αεροδρόμια εντός κι εκτός των ελληνικών συνόρων και να προκληθεί πολύωρη ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες σε μια μέρα με αυξημένη επιβατική κίνηση.
38 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης