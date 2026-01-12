Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Χανιά: Στην εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 33χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς, ενώ τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να είναι κρίσιμα
Στην εντατική του Νοσοκομείου Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις νοσηλεύεται ένας 33χρονος μοτοσικλετιστής, μετά από τροχαίο τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όλα έγιναν στις 03:20, όταν ο 33χρονος κινούνταν στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου (νυν λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη) με κατεύθυνση από Χανιά προς Κίσσαμο και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το μηχανάκι του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα να πέσει σε μεταλλικά κυγκλιδώματα στο αντίθετο ρεύμα και ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά
Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς, ενώ τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να είναι κρίσιμα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία που κατέγραψε το συμβάν, ο 33χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ από το τροχαίο, το μηχανάκι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
