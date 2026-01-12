Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Κλείνουν από σήμερα τα αεροδρόμια Σαντορίνης και Κέρκυρας
Λόγω εργασιών αναμόρφωσης και ανακατασκευής διαδρόμων - Κανονικά πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα από ελικόπτερα
Κλειστά θα παραμείνουν από σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δύο αεροδρόμια της χώρας, λόγω εργασιών αναμόρφωσης και ανακατασκευής διαδρόμων.
Ήδη η Fraport Greece, φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, είχε ανακοινώσει από το καλοκαίρι του 2025 ότι θα γίνουν εργασίες στα αεροδρόμια Ζακύνθου (ZTH), Κεφαλλονιάς (EFL), Κέρκυρας (CFU), Σάμου (SMI), Ρόδου (RHO), Μυτιλήνης (MJT), Μυκόνου (JMK) και Σαντορίνης (JTR).
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, κλειστά θα παραμείνουν από σήμερα τα αεροδρόμια Κέρκυρας και Σαντορίνης:
Κέρκυρα (CFU): 12 Ιανουαρίου 2026 – 26 Ιανουαρίου 2026
Σαντορίνη (JTR): 12 Ιανουαρίου 2026 – 19 Ιανουαρίου 2026
Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω περιόδων, τυχόν πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα (αεροδιακομιδές, πτήσεις ερευνών και διάλυσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές πτήσεις εθνικού χαρακτήρα), θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν από ελικόπτερα, ενώ όλες οι υπηρεσίες των αεροδρομίων, θα παρέχονται κανονικά.
