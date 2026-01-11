Φλώρινα: Κλειστά αύριο τα σχολεία λόγω χιονιά, στα λευκά η πόλη
Φλώρινα: Κλειστά αύριο τα σχολεία λόγω χιονιά, στα λευκά η πόλη

Παρά τις έντονες καιρικές συνθήκες, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως διευκρινίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

Αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία στον Δήμο Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της έντονης χιονόπτωσης που καλύπτει την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Η απόφαση αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τα οποία επίσης θα παραμείνουν κλειστά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης.

Η πόλη της Φλώρινας έχει ήδη «ντυθεί στα λευκά» από το χιόνι που πέφτει από χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των κατοίκων και η μετακίνηση στους δρόμους της περιοχής.

Παρά τις έντονες καιρικές συνθήκες, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως διευκρινίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας πραγματοποιείται με χρήση χειμερινών ελαστικών, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από την κακοκαιρία.

Ακολουθήστε την ενημέρωση για τυχόν νέες αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την πορεία του χιονιά στην περιοχή.
