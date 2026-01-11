Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Συνελήφθησαν τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν από το «Ελ.Βενιζέλος» στο Μιλάνο, είχαν στις βαλίτσες τους 72 κιλά κάνναβης
Τρεις γυναίκες από τις ΗΠΑ οι οποίες θα ταξίδευαν στο Μιλάνο, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς προσπάθησαν να εξάγουν 72 κιλά κάνναβης.
Οι τρεις γυναίκες, ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, φέρονται να είναι μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης τύπου skunk προς την Ιταλία, μέσω αεροπορικών πτήσεων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και μετά από διασταυρώσεις στοιχείων και ανάλυση δεδομένων, που οδήγησαν στον εντοπισμό των κατηγορουμένων λίγο πριν την αναχώρησή τους για ιταλικό προορισμό.
Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε νάιλον συσκευασίες μέσα στις βαλίτσες. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.
