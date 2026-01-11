Συνελήφθησαν τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν από το «Ελ.Βενιζέλος» στο Μιλάνο, είχαν στις βαλίτσες τους 72 κιλά κάνναβης

Οι τρεις γυναίκες, ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, φέρονται να είναι μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης τύπου skunk προς την Ιταλία