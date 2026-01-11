Συνελήφθησαν τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν από το «Ελ.Βενιζέλος» στο Μιλάνο, είχαν στις βαλίτσες τους 72 κιλά κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Κάνναβη Αεροδρόμιο Μιλάνο Εμπόριο ναρκωτικών

Συνελήφθησαν τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν από το «Ελ.Βενιζέλος» στο Μιλάνο, είχαν στις βαλίτσες τους 72 κιλά κάνναβης

Οι τρεις γυναίκες, ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, φέρονται να είναι μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης τύπου skunk προς την Ιταλία

Συνελήφθησαν τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν από το «Ελ.Βενιζέλος» στο Μιλάνο, είχαν στις βαλίτσες τους 72 κιλά κάνναβης
59 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις γυναίκες από τις ΗΠΑ οι οποίες θα ταξίδευαν στο Μιλάνο, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς προσπάθησαν να εξάγουν 72 κιλά κάνναβης.

Οι τρεις γυναίκες, ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, φέρονται να είναι μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης τύπου skunk προς την Ιταλία, μέσω αεροπορικών πτήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και μετά από διασταυρώσεις στοιχείων και ανάλυση δεδομένων, που οδήγησαν στον εντοπισμό των κατηγορουμένων λίγο πριν την αναχώρησή τους για ιταλικό προορισμό.

Συνελήφθησαν τρεις Αμερικανίδες που ταξίδευαν από το «Ελ.Βενιζέλος» στο Μιλάνο, είχαν στις βαλίτσες τους 72 κιλά κάνναβης


Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε νάιλον συσκευασίες μέσα στις βαλίτσες. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.
59 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης