Γάμος… πνιγμένος στο ρύζι: Το viral βίντεο στο TikTok με τον γαμπρό θαμμένο μέχρι τους αστραγάλους
Γάμος… πνιγμένος στο ρύζι: Το viral βίντεο στο TikTok με τον γαμπρό θαμμένο μέχρι τους αστραγάλους
Η νύφη φαίνεται να γλιτώνει σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο γαμπρός ήταν ο βασικός… στόχος
Χιλιάδες προβολές έχει συγκεντρώσει βίντεο από γάμο που κυκλοφορεί στο TikTok, στο οποίο το παραδοσιακό έθιμο του ρυζιού φαίνεται να ξεφεύγει κατά πολύ από τα συνηθισμένα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι καλεσμένοι ρίχνουν τεράστιες ποσότητες ρυζιού, με αποτέλεσμα τα πόδια του γαμπρού να «θαφτούν» κυριολεκτικά κάτω από το ρύζι. Η νύφη φαίνεται να γλιτώνει σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο γαμπρός ήταν ο βασικός… στόχος.
Το βίντεο έχει ξεπεράσει τις 700.000 προβολές και συγκεντρώνει περισσότερα από 1.300 σχόλια, με τους χρήστες να σχολιάζουν άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε να αντιδρούν αρνητικά στην υπερβολή.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Λίγο ρύζι ρίξατε παιδιά, μόνο 200 κιλά ρύζι».
@maria.alexandri___
Λίγο ρύζι ρίξατε παιδιά μόνο 200 κιλά ρύζι ! 😳😂 #weddingday #wedding #mpesforyouuugamwww #foryou #foryoupage♬ original sound - Greek music
