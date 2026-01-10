Δεν προσέγγισε τη Μήλο το «FAISTOS PALAS» λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
ΕΛΛΑΔΑ
Μήλος Πλοίο Κακοκαιρία

Δεν προσέγγισε τη Μήλο το «FAISTOS PALAS» λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά για Μήλο – Ηράκλειο και συνεχίζει προς το λιμάνι του Ηρακλείου με 1.002 επιβάτες

Δεν προσέγγισε τη Μήλο το «FAISTOS PALAS» λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Αδυναμία προσέγγισης του επιβατηγού-οχηματαγωγού «FAISTOS PALAS» στον λιμένα της Μήλου σημειώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τη Μήλο και στη συνέχεια το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει και να καταπλεύσει στη Μήλο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Μετά την αδυναμία προσέγγισης, το «FAISTOS PALAS» συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφέροντας συνολικά 1.002 επιβάτες, 179 Ι.Χ. οχήματα, 10 δίκυκλα, 1 λεωφορείο/φορτηγό και 112 φορτηγά οχήματα.
