Καρυστιανού κατά Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

Οι παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας εντός της αίθουσας, στη Λάρισα, προκάλεσαν αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο πρώην σύζυγός της, δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος