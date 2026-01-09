Καρυστιανού κατά Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»
Οι παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας εντός της αίθουσας, στη Λάρισα, προκάλεσαν αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο πρώην σύζυγός της, δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος

Συνθήκες έντασης και αιτιάσεις για καθυστερήσεις στη διαδικασία «σημάδεψαν» σήμερα τη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Λάρισας για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, λόγω τόσο της απουσίας του εκπροσώπου της Interstar όσο και των επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων της Ζωής Κωνσταντοπούλου -γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση συγγενών θυμάτων, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού, που έδωσε το «παρών».

Μολονότι η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και μήνες, σημαντικός χρόνος της συνεδρίασης αναλώθηκε και πάλι σε διαδικαστικά ζητήματα, με επίκεντρο την παράσταση των συγγενών των θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας, την αποβολή των οποίων ζητούν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Το ζήτημα αυτό επανήλθε στο προσκήνιο, έπειτα από έντονες παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας εντός της αίθουσας. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, ζήτησε να σταματήσουν οι εντάσεις, ώστε να ξεκινήσει επί της ουσίας η εξέταση της υπόθεσης. Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «σπαταλά τον χρόνο».



Η ένταση κορυφώθηκε με λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ συγγενών θυμάτων και του δικηγόρου του εκπροσώπου της Interstar, Βασίλη Καπερνάρου, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει τελικά τη συνεδρίαση και να ορίσει τη συνέχισή της για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρίσκονταν συγκεντρωμένοι πολίτες και συλλογικότητες, που ζητούσαν δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας. Παράλληλα, δικηγόρος συγγενών θυμάτων κατέθεσε αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας για τη μεταφορά της κύριας δίκης από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα.

Επικαλούμενος το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε μέσα από τον λογαριασμό του στο Χ ότι «όπως καταλαβαίνετε, η σύγκρουση μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Μαρίας Καρυστιανού μόλις άρχισε και επισήμως».

