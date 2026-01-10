Καταγγελία ότι λύκος επιτέθηκε σε σκύλο κοντά σε σχολείο στο όρος Αιγάλεω
Καταγγελία ότι λύκος επιτέθηκε σε σκύλο κοντά σε σχολείο στο όρος Αιγάλεω

Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό με λύκο εντός του αστικού ιστού της Αττικής

Καταγγελία ότι λύκος επιτέθηκε σε σκύλο κοντά σε σχολείο στο όρος Αιγάλεω
Νέο περιστατικό επίθεσης από λύκο ή μικρή αγέλη καταγράφηκε εντός του αστικού ιστού της Αττικής, αυτή τη φορά στο όρος Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το άγριο ζώο κατασπάραξε ένα αδέσποτο σκυλί.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση λύκου στην Πετρούπολη,η οποία είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε ήδη σημάνει συναγερμό για την παρουσία άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τοποθεσία της επίθεσης, καθώς σημειώθηκε σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τον οικισμό της Αφαίας και από σχολική μονάδα, γεγονός που εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια κατοίκων και μαθητών.

Αν και η παρουσία των λύκων θεωρείται απαραίτητη για την οικολογική ισορροπία, ο υπερπληθυσμός τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις παρυφές και εντός των πόλεων. Τα ζώα φαίνεται να εγκαταλείπουν την Πάρνηθα και να κατεβαίνουν σε αστικές περιοχές αναζητώντας τροφή.

