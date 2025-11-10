Λύκος έκανε την εμφάνισή του σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια - Δείτε βίντεο
Λύκος έκανε την εμφάνισή του σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια - Δείτε βίντεο

«Το ζώο είναι πεινασμένο και άρα επικίνδυνο για τους ανθρώπους» λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας, Σταύρος Αθανασίου που κατέγραψε τον λύκο

Λύκος έκανε την εμφάνισή του σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια - Δείτε βίντεο
Μέσα σε αστικό ιστό καταγράφηκε η τελευταία εμφάνιση λύκου στην Αττική.

Συγκεκριμένα ένας λύκος εντοπίστηκε να περιφέρεται στο Πετρούπολη και τα Άνω Λιόσια.

Το βίντεο κατέγραψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας, Σταύρος Αθανασίου, ο οποίος εξήγησε ότι εικόνες καταγράφηκαν κοντά σε πάρκο.

«Το ζώο είναι πεινασμένο και άρα επικίνδυνο για τους ανθρώπους» είπε στον ΑΝ1 ο κ. Αθανασίου.

Στην ανάρτηση του, δε, κάνει λόγο για «τραγική και επικίνδυνη κατάσταση» σχολιάζοντας πως αν δεν ληφθούν επαρκή μέτρα «σε ένα χρόνο από τώρα που δεν θα έχει μείνει ούτε ένα ελάφι στην Πάρνηθα οι λύκοι θα φτάσουν μέχρι τα ferry boat στο Πέραμα».



