Κακοκαιρία Goretti: Το βαρομετρικό χαμηλό με την σπειροειδή δομή που εντυπωσίασε

ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Φυσικά φαινόμενα Ηνωμένο Βασίλειο

Η κακοκαιρία Goretti, η σπείρα Fibonacci και η γεωμετρία της ατμόσφαιρας - Χάος στο Ηνωμένο Βασίλειο από θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και παγετό, δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία Goretti που πλήττει τη δυτική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες ξεχωρίζει όχι μόνο για τις ισχυρές ριπές ανέμου, τις έντονες βροχοπτώσεις και τα επικίνδυνα θαλάσσια φαινόμενα, αλλά και για την εντυπωσιακή, σχεδόν «ιδανική» σπειροειδή μορφή της.

Στον δορυφορικό χάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό εμφανίστηκε με όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλά οργανωμένου εξωτροπικού χαμηλού: ο πυρήνας του ήταν περιβαλλόμενος από «κόμμα» νεφών, ενώ οι σπειροειδείς ζώνες νεφών και βροχών τυλίγονταν γύρω από το κέντρο, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν τη σπείρα Fibonacci.

Ωστόσο, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η ατμόσφαιρα δεν υπακούει σε μαθηματικούς νόμους. Η ομοιότητα με τη σπείρα Fibonacci είναι εντυπωσιακή, αλλά τυχαία: η σπειροειδής δομή προκύπτει από τη δυναμική της ατμόσφαιρας, τον άνεμο που στρίβει λόγω της περιστροφής της Γης, την τριβή κοντά στο έδαφος και τις θερμοκρασιακές αντιθέσεις. Με άλλα λόγια, η φύση «ψάχνει» τον πιο οικονομικό τρόπο να μεταφέρει ενέργεια και υγρασία γύρω από το χαμηλό.




Η Goretti κατάφερε να εμφανίσει αυτή τη συμμετρία επειδή βρέθηκε σε περιβάλλον που της επέτρεψε να οργανωθεί σχεδόν ιδανικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν λιγότερο επικίνδυνη. Αντιθέτως, η κακοκαιρία είχε ισχυρό πεδίο ανέμου, έντονη μεταφορά ενέργειας και δυναμική υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στοιχεία που την καθιστούν επικίνδυνη για την περιοχή που επηρέασε.

Συμπέρασμα: η ομορφιά των καιρικών φαινομένων μπορεί να εντυπωσιάζει και να βοηθάει στην κατανόηση της γεωμετρίας τους, αλλά η συμμετρία δεν μειώνει τον κίνδυνο. Συχνά τα πιο συμμετρικά και «καλοσχηματισμένα» συστήματα είναι και τα πιο ισχυρά.

Κακοκαιρία Goretti: Χάος στο Ηνωμένο Βασίλειο από θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και παγετό, δείτε βίντεο


Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η καταιγίδα Goretti έκανε έξοδο στη στεριά, φέρνοντας ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους, χιονοπτώσεις και παγετό.

Αν και η κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους που κάλυπτε την Κορνουάλη και τα Νησιά Σίλι έχει πλέον λήξει, οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας παραμένουν εκτεταμένες. Σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), στο αεροδρόμιο του St Mary’s στα Νησιά Σίλι καταγράφηκαν ριπές ανέμου έως και 99 μίλια/ώρα (159 χλμ/ώρα), σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για την περιοχή.

Κλείσιμο
Περισσότεροι από 500.000 πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου έλαβαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ πάνω από 70.000 νοικοκυριά σε Αγγλία και Ουαλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το National Grid.




Σοβαρά προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές, καθώς το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ ανέστειλε τη λειτουργία των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης λόγω έντονης χιονόπτωσης.



Στο Τζέρσεϊ κηρύχθηκε κατάσταση μείζονος έκτακτης ανάγκης, καθώς το νησί βρίσκεται επίσης υπό κόκκινη προειδοποίηση, ενώ οι αρχές στο Γκέρνσεϊ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Παράλληλα, δεκάδες σχολεία σε περιοχές των Μίντλαντς και της Ουαλίας θα παραμείνουν κλειστά, καθώς αναμένονται νέες έντονες χιονοπτώσεις.

