Το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου δια της τεθλασμένης στο προσκήνιο: Τι έλεγε για την ηλεκτρική διασύνδεση ο Γιώργος Χρυσοχός, που εμφανίζεται στο βίντεο για τις μίζες
Ο όμιλος του Γιώργου Χρυσοχού είναι από τα βασικά «αναχώματα» για την πορεία της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και Ισραήλ
Μπορεί ο ορυμαγδός πυρών από το αγνώστου προελεύσεως και εμπνεύσεως video να είναι στοχευμένος κυρίως στο Προεδρικό Μέγαρο αλλά σημαντικές είναι οι απορίες που προκύπτουν από την παρουσία στο συγκεκριμένο απόσπασμα του executive director του ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού.
Το ζήτημα με τον κ. Χρυσοχό δεν είναι το τι αναφέρει αναφορικά με την ροή του χρήματος μέσω χορηγιών προς τον Πρόεδρο της χώρας και το περιβάλλον του αλλά κυρίως το γεγονός πως ο όμιλός του φαίνεται να είναι ένας από τα βασικά «αναχώματα» για την πορεία της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και Ισραήλ.
Ο κ. Χρυσοχός ηγείται της Cyfield Group προτάσσοντας πως η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο καθετοποιημένους επιχειρηματικούς ομίλους της Κύπρου στον χώρο των κατασκευών, της ανάπτυξης ακινήτων… Το θέμα είναι πως έχει εξόχως δυναμική παρουσία και στις ΑΠΕ αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκό πάρκο 3 MW στον Άγιο Ιωάννη Λευκωσίας, που τροφοδοτεί καθαρή ενέργεια στο δίκτυο και ενισχύει τη διείσδυση ΑΠΕ στην Κυπριακή αγορά.
Ο executive director του ομίλου, τον Φεβρουάριο του 2024, είχε εκφράσει έντονες ενστάσεις για το Great Sea Interconnector, το υποβρύχιο καλώδιο που προβλέπεται να συνδέσει τα δίκτυα Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ (έργο υψηλού προϋπολογισμού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος).
Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο είναι πολύ δαπανηρό, με περιορισμένη σαφήνεια και ρίσκο βιωσιμότητας, που πιθανότατα δεν θα μειώσει ουσιαστικά το κόστος ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές και ενδέχεται να αποθαρρύνει επενδύσεις σε τοπική παραγωγή, τόσο σε ΑΠΕ όσο και σε συμβατικές μονάδες.
Αντί των €2+ δισ., τα κονδύλια αυτά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε ενίσχυση δικτύων, αποθήκευση και αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ στην Κύπρο, με πιο άμεσο όφελος, σύμφωνα με τον ίδιο. Εάν ο κ. Χρυσοχός όντως διαθέτει την επιρροή που ισχυρίζεται στο βίντεο προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κύπρου ίσως να έχει υπάρξει και ένα από τα κομβικά αναχώματα για την πρόοδο στο συγκεκριμένο κομβικό έργο.
