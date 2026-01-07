Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Στην Αλεξανδρούπολη έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο αφού έπιασαν τον Σταυρό για τα Θεοφάνια, δείτε βίντεο
Στην Αλεξανδρούπολη έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο αφού έπιασαν τον Σταυρό για τα Θεοφάνια, δείτε βίντεο
Τον Σταυρό έπιασαν οι Αντώνης και Γιώργος Πεχλιβανίδης
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα Θεοφάνια στην Αλεξανδρούπολη όταν ο Μητροπολίτης Άνθιμος έριξε τον Σταυρό για τον αγιασμό των υδάτων στο λιμάνι της ακριτικής πόλης.
Οι νέοι που βούτηξαν για τον Σταυρό και αφού τον έπιασαν οι Αντώνης και Γιώργος Πεχλιβανίδης, έψαλαν όλοι μαζί μέσα στο νερό τον Εθνικό Ύμνο.
Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, στην ομιλία του έστειλε μήνυμα με έμφαση στο φως, την αξία του ανθρώπου και την ανάγκη ευθύνης σε μια εποχή που, όπως σημείωσε, πολλά δεδομένα δοκιμάζονται και επαναξιολογούνται.
Ο κ. Άνθιμος αναφέρθηκε, επίσης, στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του πολιτισμού μας, τονίζοντας πως χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο, καμία άλλη αξία δεν μπορεί να σταθεί ουσιαστικά. Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα, σοβαρότητα και εσωτερικό φωτισμό, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και «το μικρό φως ενός κεριού μπορεί να είναι αρκετό για να φωτίσει τον κόσμο».
Οι νέοι που βούτηξαν για τον Σταυρό και αφού τον έπιασαν οι Αντώνης και Γιώργος Πεχλιβανίδης, έψαλαν όλοι μαζί μέσα στο νερό τον Εθνικό Ύμνο.
@evros24.gr Μέσα στο νερό, με τον Τίμιο Σταυρό στα χέρια, οι νέοι που βούτηξαν ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδα. Μια στιγμή σιωπής, συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. 📍 Αλεξανδρούπολη #Θεοφάνια #ΕθνικόςΎμνος #Ελλάδα #Αλεξανδρούπολη #Evros24 ♬ πρωτότυπος ήχος - evros24.gr
Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, στην ομιλία του έστειλε μήνυμα με έμφαση στο φως, την αξία του ανθρώπου και την ανάγκη ευθύνης σε μια εποχή που, όπως σημείωσε, πολλά δεδομένα δοκιμάζονται και επαναξιολογούνται.
@evros24.gr Η στιγμή της βουτιάς. Από το άλμα στο παγωμένο νερό μέχρι τον Τίμιο Σταυρό. Θάρρος, πίστη και σεβασμός στην παράδοση. 📍 Αλεξανδρούπολη #Θεοφάνια #Σταυρός #Αλεξανδρούπολη #Evros24 #Παράδοση ♬ πρωτότυπος ήχος - evros24.gr
Ο κ. Άνθιμος αναφέρθηκε, επίσης, στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του πολιτισμού μας, τονίζοντας πως χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο, καμία άλλη αξία δεν μπορεί να σταθεί ουσιαστικά. Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα, σοβαρότητα και εσωτερικό φωτισμό, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και «το μικρό φως ενός κεριού μπορεί να είναι αρκετό για να φωτίσει τον κόσμο».
@evros24.gr Ο λόγος του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος στα Θεοφάνια στο λιμάνι Αλεξανδρούπολη. Μήνυμα για το φως, τον άνθρωπο και την ευθύνη σε μια εποχή που πολλά κλονίζονται. 📍 Λιμάνι Αλεξανδρούπολης #Θεοφάνια #ΑγιασμόςΥδάτων #Αλεξανδρούπολη #Άνθιμος #Evros24 ♬ πρωτότυπος ήχος - evros24.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα