Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα
Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα
Αποφασίζονται τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων - Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας
Ξεκίνησε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.
Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα όλης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.
Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, σε μια στιγμή που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.
Η κωμόπολη των Νέων Μαλγάρων, όπου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη, ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και βρίσκεται μόλις 25 χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στη δυτική όχθη του Αξιού και στην ανατολική του Λουδία και σε κομβικό σημείο για τις οδικές μεταφορές, αφού είναι χτισμένη πολύ κοντά στον άξονα της ΠΑΘΕ, που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Στον εκεί σταθμό διοδίων, από όπου διέρχονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οχήματα (πάνω από 25.000), είναι παραταγμένα για πάνω από έναν μήνα τα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα αγροτών και κτηνοτρόφων και εκεί θα συγκεντρωθούν άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη τη χώρα, για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.
Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».
Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).
Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.
Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.
Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα όλης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.
Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, σε μια στιγμή που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.
Η κωμόπολη των Νέων Μαλγάρων, όπου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη, ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και βρίσκεται μόλις 25 χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στη δυτική όχθη του Αξιού και στην ανατολική του Λουδία και σε κομβικό σημείο για τις οδικές μεταφορές, αφού είναι χτισμένη πολύ κοντά στον άξονα της ΠΑΘΕ, που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Στον εκεί σταθμό διοδίων, από όπου διέρχονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οχήματα (πάνω από 25.000), είναι παραταγμένα για πάνω από έναν μήνα τα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα αγροτών και κτηνοτρόφων και εκεί θα συγκεντρωθούν άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη τη χώρα, για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.
Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».
ΕΛΑΣ: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στην Εθνική Οδό Αθηνων-Λαμίας- Να παρακολουθούν την ενημέρωση οι πολίτεςΣυνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής από την έξοδο των εορτών, παρέχει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει ότι για αυτόν τον σκοπό έχει δημιουργήσει ειδικό «μπάνερ», στην ιστοσελίδα της, (www.astynomia.gr), με Δελτία Τύπου και συγκεντρωτικούς πίνακες, σχετικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).
Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.
Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα