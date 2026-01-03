Πανελλαδικό 48ωρο μπλόκο μετά τα Θεοφάνια προτείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα
Πανελλαδικό 48ωρο μπλόκο μετά τα Θεοφάνια προτείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα
Δεν υπάρχει πρόθεση αποκλεισμού των εκδρομέων, υπογραμμίζουν μέλη του συντονιστικού της Νίκαιας
Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προτείνουν πανελλαδικό 48ωρο αποκλεισμό σε όλα τα μπλόκα της χώρας αμέσως μετά τα Θεοφάνια.
Κρίσιμη για τις αποφάσεις θεωρείται η αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της κινητοποίησης.
Παράλληλα, τα μέλη του συντονιστικού ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιστρέψουν από τις γιορτές τους χωρίς εμπόδια.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μεταξύ άλλων, το τοπικό μέσο onlarissa:
«Η απόφαση που ελήφθη χθες και θα ανακοινωθεί και στη γενική συνέλευση σήμερα είναι να περάσουν ελεύθερα όλοι οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, να γυρίσει δηλαδή όλος ο κόσμος με ασφάλεια στα σπίτια. Δεν τους είχαμε κλείσει ποτέ, ούτε θέλουμε να το κάνουμε, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Αλλά μετά τα Φώτα, ''48ώρες blackout'', σφίγγει ο κλοιός σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η πρότασή μας αύριο πάνω στα Μάλγαρα, από τον μπλόκο της Νίκαιας. Από κει και πέρα, οι αποφάσεις θα ληφθούν αύριο στα Μάλγαρα. Θέλουμε το διάλογο με τον Πρωθυπουργό, αλλά με δεσμεύσεις και υπογραφές».
