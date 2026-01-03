Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ισχυροί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη φτάνουν τα 7 και τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, κρατούν δεμένα τα πλοία σε αρκετά λιμάνια για πολλές νησιωτικές περιοχές
Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ και ριπές που φτάνουν τα 7, ενώ τοπικά στο Αιγαίο αγγίζουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχουν τεθεί σε ισχύ απαγορευτικά απόπλου σε αρκετά λιμάνια, επηρεάζοντας τη σύνδεση με πολλές νησιωτικές περιοχές.
-Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.
-Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με τα πλοία να φτάνουν μόνο έως το Μαρμάρι.
-Κλειστή παραμένει και η πορθμειακή γραμμή Πρίνου - Καβάλας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Τα συμβατικά πλοία που εξακολουθούν να κινούνται σε ορισμένες γραμμές εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και με βάση τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.
Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται-Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Σύσταση προς τους επιβάτεςΟι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
