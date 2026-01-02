Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Μεθυσμένος περπατούσε για 2 χιλιόμετρα στη ΛΕΑ της Εθνικής Οδού, παραπατούσε ανάμεσα σε αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
Σε απόσταση αναπνοής από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, ένας άνδρας εντοπίστηκε να περπατά ανεξέλεγκτα μέσα στην εθνική οδό
Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, με πρωταγωνιστή έναν πεζό που κινούνταν μέσα στον αυτοκινητόδρομο, λίγη ώρα μετά από σοβαρό τροχαίο κοντά στον κόμβο της Βαρυμπόμπης.
Την ώρα που οι Αρχές βρίσκονταν στο σημείο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη μεταφορά τριών τραυματιών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων, η κάμερα του STAR κατέγραψε εικόνες που προκάλεσαν αγωνία σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.
Σε απόσταση αναπνοής από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, ένας άνδρας εντοπίστηκε να περπατά ανεξέλεγκτα μέσα στην εθνική οδό, κινούμενος για αρκετά χιλιόμετρα ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα και μάλιστα με ασυνήθιστο βηματισμό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πεζός φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ και κινούνταν εντός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, από το ύψος της εισόδου της Κηφισιάς έως και τον κόμβο της Βαρυμπόμπης. Με τη συμπεριφορά του έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και την ασφάλεια των οδηγών, χωρίς – ευτυχώς – να προκληθεί νέο ατύχημα.
Μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία του στον αυτοκινητόδρομο, όχημα τύπου βαν της Νέας Οδού τον ακολουθούσε διακριτικά, λειτουργώντας ως «προστατευτική ασπίδα», ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα.
