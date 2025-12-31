Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
12χρονος και 13χρονος ξυλοκόπησαν 15χρονο έξω από σχολείο στην Πάτρα
Ο 15χρονος κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα
Ένας 15χρονος ξυλοκοπήθηκε από ανηλίκους έξω από γυμνάσιο της Πάτρας, το απόγευμα της Δευτέρας.
Για την επίθεση συνελήφθησαν χθες το πρωί ένας 12χρονος και ένας 13χρονος Ρομά.
Ο 15χρονος κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα και τον απείλησαν με σουγιά. Την ίδια στιγμή η έρευνα των διωκτικών Αρχών της Πάτρας συνεχίζεται καθώς στην επίθεση σε βάρος του ανήλικου εμπλέκονται τρία ακόμη άτομα τα οποία αναζητούνται.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών των δύο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.
