12χρονος και 13χρονος ξυλοκόπησαν 15χρονο έξω από σχολείο στην Πάτρα

Ο 15χρονος κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα