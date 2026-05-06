Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Πατρών
Επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης ελαστικών στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 16:30 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Στο σημείο πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβέστες παραμένουν εκεί.
#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, στην βιομηχανική περιοχή Πατρών. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 6, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
