Βίντεο και φωτογραφίες από την τοποθέτηση πλωτού φράγματος μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου στην Άνδρο

Το πλωτό φράγμα τοποθετήθηκε για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένης θαλάσσιας ρύπανσης - Το πλοίο μετέφερε περίπου 8.000 τόνους σόδας - Σώα και τα 9 μέλη του πληρώματος

Βίντεο και φωτογραφίες από την τοποθέτηση  πλωτού φράγματος μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου «CORSAGE C» έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό.

Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο έφερε σημαία Βανουάτου και προσάραξε το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου.

Το φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του.



Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα μέλη πληρώματος, εκ των οποίων οκτώ ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι εννέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Μάλιστα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένης θαλάσσιας ρύπανσης τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα.

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Προς παροχή συνδρομής στο σημείο του ναυαγίου προσέγγισε το επιβατηγό πλοίο Σάμος, τρία παραπλέοντα πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

