Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Θεσσαλονίκη: Έκδοση 29χρονου στην Κύπρο που κατηγορείται για βιασμό 14χρονης
Θεσσαλονίκη: Έκδοση 29χρονου στην Κύπρο που κατηγορείται για βιασμό 14χρονης
Όπως περιγράφεται στα διωκτικά έγγραφα, οι φερόμενες πράξεις τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Αγία Νάπα, με θύμα ένα 14χρονο κορίτσι.
Να εκδοθεί στην Κύπρο ο 29χρονος που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του 29χρονου Έλληνα έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα από τις Αρχές της Κύπρου για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, σε εκτέλεση του οποίου είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο.
Όπως περιγράφεται στα διωκτικά έγγραφα, οι φερόμενες πράξεις τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Αγία Νάπα, με θύμα ένα 14χρονο κορίτσι.
Μετα το κυπριακό αίτημα που έφτασε στις ελληνικές Αρχές, οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών αποφάσισαν την έκδοση του 29χρονου στη χώρα όπου κατηγορείται ότι τέλεσε τις πράξεις.
Σημειώνεται ότι ο ίδιος δεν τοποθετήθηκε κατά τη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου.
Σε βάρος του 29χρονου Έλληνα έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα από τις Αρχές της Κύπρου για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, σε εκτέλεση του οποίου είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο.
Όπως περιγράφεται στα διωκτικά έγγραφα, οι φερόμενες πράξεις τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Αγία Νάπα, με θύμα ένα 14χρονο κορίτσι.
Μετα το κυπριακό αίτημα που έφτασε στις ελληνικές Αρχές, οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών αποφάσισαν την έκδοση του 29χρονου στη χώρα όπου κατηγορείται ότι τέλεσε τις πράξεις.
Σημειώνεται ότι ο ίδιος δεν τοποθετήθηκε κατά τη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα