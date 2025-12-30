Θεσσαλονίκη: Τέλος στα χάρτινα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες από 1η Ιανουαρίου 2026

Προχωρά η ψηφιακή μετάβαση του ΟΣΕΘ – Μέχρι πότε θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα χάρτινα εισιτήρια όσοι έχουν απόθεμα – Πώς θα γίνεται η επαναφόρτιση των εισιτηρίων ThessTicket