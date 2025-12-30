Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ποιοι δρόμοι κλείνουν
ΕΛΛΑΔΑ
Πεδίον του Άρεως Πλατεία Συντάγματος Δήμος Αθηναίων Πρωτοχρονιά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 20.00 ώρα της 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως λόγω των εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 20.00 ώρα της 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

Κλείσιμο
Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης