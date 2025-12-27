Το σχέδιο των τριών σταδίων στη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου: «Ο γιος δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της»
Τα ευρήματα που οδήγησαν τις Αρχές στη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο - Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδοπούλου, τα κομμάτια του παζλ φαίνεται πλέον να έχουν συμπληρωθεί. Εκείνο που αρχικά είχε αποδοθεί σε τραγικό ατύχημα, εξελίσσεται –σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα– σε υπόθεση δολοφονίας, με βασικό κατηγορούμενο τον ίδιο της τον γιο.
Οι αστυνομικές έρευνες, ωστόσο, κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας φαρμάκων τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.
Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενικών προσώπων, ο 60χρονος δεν παρέστη ούτε στην κηδεία της μητέρας του, αποφεύγοντας κάθε επαφή τόσο με την οικογένεια όσο και με το στενό της περιβάλλον.
Η δημοσιογράφος έκανε λόγο για ένα «σατανικό σχέδιο» τριών σταδίων: αρχικά τη χορήγηση χαπιών, στη συνέχεια τον ασφυκτικό θάνατο και τέλος τον εμπρησμό, με σκοπό να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.
Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε και ο εντοπισμός μπιτονιού με βενζίνη, κρυμμένου στο σπίτι του, κατά την έρευνα της 17ης Δεκεμβρίου.
Το χρονικό της υπόθεσηςΗ Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για δυστύχημα, ωστόσο η έρευνα που ακολούθησε ανέτρεψε πλήρως το αρχικό σενάριο. Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου συνελήφθη ο 60χρονος γιος της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.
Το αφήγημα του «ατυχήματος»Καθοριστική στην αποκάλυψη των πραγματικών συνθηκών υπήρξε η δημοσιογραφική έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Ο 60χρονος από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του ήταν βαριά καπνίστρια.
Οι αποκαλύψεις και οι αντιφάσειςΣε τηλεφωνικές του συνομιλίες με την εκπομπή, ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν βέβαιος ότι η υπόθεση είχε «κλείσει», επιμένοντας πως επρόκειτο για ατύχημα. Ωστόσο, όπως περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη, όσο προχωρούσε η έρευνα οι αντιφάσεις πλήθαιναν, ενώ δεν καταγράφηκε καμία ένδειξη ενσυναίσθησης απέναντι στο θύμα.
Νεκρή πριν από τη φωτιάΤα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις ηρεμιστικών ουσιών, τις οποίες η 87χρονη δεν λάμβανε κανονικά. Παράλληλα, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα κρίθηκαν συμβατά με καπνίστρια, χωρίς όμως να αποδεικνύουν θάνατο από εισπνοή καπνού. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Τα οικονομικά κίνητραΣτο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε και η οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Μητέρα και γιος φέρονται να είχαν σοβαρή διαφωνία για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, την ώρα που ο 60χρονος αντιμετώπιζε χρέη ύψους περίπου 400.000 ευρώ και είχε κινηθεί για την πώλησή του.
Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.
