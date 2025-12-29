Βίντεο: Ο Άγιος Βασίλης κατέβηκε με… σχοινιά στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Βασίλης Νοσοκομείο Βόλου

Βίντεο: Ο Άγιος Βασίλης κατέβηκε με… σχοινιά στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου

Μοίρασε δώρα στα παιδιά της μονάδας

Βίντεο: Ο Άγιος Βασίλης κατέβηκε με… σχοινιά στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου
Χαμόγελα προκάλεσε ο Άγιος Βασίλης στα παιδιά αλλά και στον κόσμο που βρίσκονταν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, κατέβηκε με σχοινιά από την οροφή του νοσοκομείου του Βόλου, για να εμφανιστεί στη συνέχεια, στην παιδιατρική κλινική, δίνοντας δώρα στα παιδιά της μονάδας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών και εθελοντικών δράσεων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και έχει ως σκοπό τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών.

Δείτε βίντεο:

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης