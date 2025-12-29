Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Βίντεο: Ο Άγιος Βασίλης κατέβηκε με… σχοινιά στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου
Μοίρασε δώρα στα παιδιά της μονάδας
Χαμόγελα προκάλεσε ο Άγιος Βασίλης στα παιδιά αλλά και στον κόσμο που βρίσκονταν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου.
Σύμφωνα με το gegonota.news, κατέβηκε με σχοινιά από την οροφή του νοσοκομείου του Βόλου, για να εμφανιστεί στη συνέχεια, στην παιδιατρική κλινική, δίνοντας δώρα στα παιδιά της μονάδας.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών και εθελοντικών δράσεων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και έχει ως σκοπό τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών.
