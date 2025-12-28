Ταύρος: Τραυμάτισε με μαχαίρι υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών, την κλείδωσε σε γραφείο και άρπαξε 10.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Ταύρος Ληστεία

Ταύρος: Τραυμάτισε με μαχαίρι υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών, την κλείδωσε σε γραφείο και άρπαξε 10.000 ευρώ

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη

Ένοπλή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/12)  σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το πρωί ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10.000 ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
