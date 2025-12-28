Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ταύρος: Τραυμάτισε με μαχαίρι υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών, την κλείδωσε σε γραφείο και άρπαξε 10.000 ευρώ
Ταύρος: Τραυμάτισε με μαχαίρι υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών, την κλείδωσε σε γραφείο και άρπαξε 10.000 ευρώ
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη
Ένοπλή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/12) σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το πρωί ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.
Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10.000 ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το πρωί ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.
Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10.000 ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα